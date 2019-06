Christian Kouamé è uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione, portare l'attaccante del Genoa sotto la Mole non sarà però semplice: il tecnico rossoblù Aurelio Andreazzoli lo vorrebbe infatti trattenere in Liguria.



Oltre alla volontà del Genoa di non cedere per il momento l'attaccante, a complicare la trattativa del Torino c'è anche la concorrenza del Bologna.