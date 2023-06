Il Torino ha chiuso la trattativa per Raoul Bellanova ma è alla ricerca anche di altri terzini. Da tempo il dt Davide Vagnati ha avviato i contatti per Marcos Acuna ma la trattativa si sta rivelando davvero molto complicata.



Acuna non è convinto della distrazione e per questo motivo il Torino ha iniziato a guardarsi intorno sondando altre piste, come Doig e Mazzocchi.