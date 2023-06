Rodrigo Becao è uno dei giocatori che il Torino ha messo nel mirino per la prossima stagione ma riuscire a portare a termine la trattativa è molto più complicato del previsto. Questo perché sul brasiliano c'è anche la concorrenza di diverse squadra straniere.



Non solo, però: Becao arriverebbe al Torino solo in caso di cessione di uno dei difensori in rosa, prima di provare a chiudere l'affare la società granata vuole essere certa di dover cedere qualcuno.