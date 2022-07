Il Torino sta insistendo per Armand Laurienté, l'obiettivo è quello di chiuderlo in settimana per metterlo a disposizione di Juric per la partenza in ritiro. Secondo Tuttosport, la trattativa è molto ben avviata ma potrebbe complicarsi perché il Lorient dovrà versare il 25% del guadagno nelle casse del Rennes. Per questo, i granata stanno provando ad alzare la proposta attraverso l'inserimento di alcuni bonus.