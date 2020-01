Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino in questa sessione di mercato ci sono anche Seko Fofana e Stefano Okaka. I due giocatori dell'Udinese difficilmente lasceranno la formazione bianconera in questa sessione di mercato.



Più probabile quindi che le trattative possano essere rimandate alla prossima estate, in particolare quella per il centrocampista. L'eventuale approdo di Okaka al Torino dipenderà invece dal futuro di Mazzarri: se nella prossima stagione dovesse essere un altro l'allenatore granata, allora la trattativa potrebbe non proseguire.