Uno stop pesante in casa Torino verso la ripresa della Serie A. Come reso noto da GianlucaDiMarzio.com, Daniele Baselli si è infortunato seriamente oggi in allenamento. Il centrocampista granata si è fermato per una lesione parziale del legamento crociato. Nei prossimi giorni lo staff medico di Moreno Longo valuterà se sarà opportuna l'operazione al ginocchio o se si procederà con la terapia conservativa. Una tegola non da poco per il Torino in chiave ripresa del campionato.