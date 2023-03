Il Torino dovrà fare a meno di Aleksey Miranchuk nella sfida di domani contro il Napoli in casa. L'ex Atalanta è vittima di un problema fisico come rivela il club granata: "Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita contro il Napoli di domani - si legge nel comunicato del Torino -. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio.