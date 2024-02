Torino, si ferma Tameze: la nota. Ecco quando rientra

"Adrien Tameze ha riportato, durante l’allenamento di ieri, un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio".



Con questa nota sul proprio sito ufficiale il Torino dà conto dell'infortunio del centrocampista, ultimamente impiegato anche come braccetto sulla destra della difesa. Tameze salterà la prossima gara contro la Roma e poi sarà rivalutato, ma data la natura del suo infortunio i tempi dovrebbero assestarsi tra i sette e i quattordici giorni. Verosimilmente, la gara dell'8 marzo con il Napoli può essere considerata alla portata. Salterebbe quindi anche la Fiorentina, alla 27esima.



Per Tameze 23 presenze e 2 assist in stagione tra campionato e Coppa Italia con la maglia granata, che indossa dalla scorsa estate quando è stato prelevato dal Verona dove aveva già lavorato con il tecnico Ivan Juric.