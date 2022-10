Brutte notizie per Ivan Juric alla viglia della partita contro il Napoli: si è fermato Demba Seck. L'attaccante senegalese non è partito con i propri compagni di squadra perché influenzato.



Non uno stop particolarmente grave per Seck che tornerà a disposizione di Ivan Juric per la prossima partita di campionato del Torino, in programma domenica contro l'Empoli.