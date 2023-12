In casa Torino è stata avviata la trattativa per il rinnovo di contratto di Antonio Sanabria. L'attuale ha come scadenza quella del 30 giugno 2025 ma il presidente Urbano Cairo spera di riuscire ad arrivare prima a un accordo per il prolungamento: i primi contatti tra le parti sono stati positivi.



Sanabria, dopo un inizio di stagione complicato, è ora di nuovo a tutti gli effetti un titolare del Torino e ha beneficiato del passaggio al 3-5-2.