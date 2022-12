Il Torino guarda i Mondiali e si gode gli ottimi segnali lanciati da Nikola Vlasic. Il giocatore croato è in prestito dal West Ham ed il riscatto è fissato a circa 15 milioni. Come riporta Tuttosport, alla luce delle buone prestazioni ai Mondiali, il Torino sta pensando al riscatto anticipato del giocatore. In caso di acquisizione definitiva del centrocampista, il suo contratto si prolungherebbe fino al 2027.