Vanja Milinkovic-Savic è uno dei giocatori che più divide l'ambiente Torino: è spesso criticato dai tifosi ma allo stesso tempo gode della stima e della fiducia di Ivan Juric e del dt Davide Vagnati ma anche de ct della Serbia che lo ha promosso a portiere titolare. Non è un caso che ora in casa granata si stia pensando al suo rinnovo di contratto.



L'attuale contratto di Milinkovic-Savic ha come scadenza quella del 30 giugno 2024 ma il Torino sta pensando a un prolungamento.