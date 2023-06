Il Torino sta provando ad accelerare per portare alla corte di Ivan Juric il terzino Pasquale Mazzocchi. Il giocatore di proprietà della Salernitana era stato seguito anche l'anno scorso ma senza successo, ora il dt Davide Vagnati è tornato in pressing sul giocatore e vuole chiudere la trattativa in fretta.



La Salernitana per lasciare partire il giocatore chiede intorno ai 7 milioni di euro, una cifra che il Torino potrebbe arrivare a spendere: nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti.