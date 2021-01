Nicolas Nkoulou non è più al centro del progetto del Torino, come le tante panchine consecutive che ha collezionato hanno dimostrato. Il difensore è inoltre in scadenza di contratto e venderlo in questa gennaio permetterebbe di non perderlo a parametro zero a giugno: per il camerunese si era fatto avanti il Bologna ma ora la trattativa è tramontata.



La società felsinea ha ufficializzato l'acquisto di Adama Soumaro, sembra improbabile quindi che possa cercare di portare alla corte di Sinisa Mihajlovic anche Nicolas Nkoulou.