Ci sarà una novità nell'elenco dei convocati del Torino per la partita contro il Napoli: Ivan Juric ha infatti chiamato anche Simone Edera. Demba Seck si è fermato a causa dell'influenza, è così che l'allenatore granata ha convocato il numero 20.



Edera era di fatto fuori squadra e fino a questo momento non era mai stato convocato per le precedenti partite di campionato.