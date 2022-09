Un ritiro a novembre quando il campionato sarà fermo per via dei Mondiali in Qatar: è questa l'idea sulla quale stanno lavorando i dirigenti del Torino nelle ultime settimane.



La volontà è quella di permettere a Ivan Juric dopo svolgere durante la pausa una sorta di nuova preparazione atletica, simile a quella estiva, in modo che la squadra possa essere al top della condizione per la seconda parte di stagione: come sede del ritiro si valutano diverse località all'estero, dalla Spagna a Malta.