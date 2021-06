Alle Olimpiadi di Tokyo il Torino sarà rappresentato da Wilfried Singo. Il terzino è stato infatti convocato dalla Costa d'Avorio per partecipare ai giochi in programma da fine luglio a inizio agosto.



Singo martedì 6 luglio sarà al Filadelfia per i primi allenamenti agli ordini di Ivan Juric, poi raggiungerà il ritiro della propria nazionale e tornerà a disposizione del Torino ad agosto, al più tardi dopo la finale in programma il 7 agosto. Potrà quindi essere a disposizione per l'esordio in campionato.