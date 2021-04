Le parole di Wilfried Singo nel prepartita di Torino-Napoli hanno lasciato un velo di inquietudine nel mondo granata: il timore è che il terzino ivoriano a fine stagione possa andare via.



"A Torino sto bene, e devo pensare al Torino, poi si vedrà dopo quello che accadrà" ha dichiarato Singo. Il raggiungimento della salvezza e la permanenza in serie A saranno fondamentali per far sì che il difensore ivoriano possa rimanere ancora nella formazione granata.