Era stato tra i migliori in campo tra le fila del Torino nel derby di andata (riuscendo a vincere i duelli con Cristiano Ronaldo), quello di ritorno Wilfried Singo rischia però di doverlo vedere dalla tribuna a causa di un problema alla coscia che, questa mattina, non gli ha permesso di allenarsi agli ordini di Davide Nicola.



Le condizioni del terzino ivoriano verranno valutate nei prossimi giorni: la speranza del tecnico granata è che, dagli esami a cui si sottoporrà, arrivino buone notizie riguardo all'infortunio e che il problema muscolare si rivela meno grave del previsto. Singo è un giocatore molto importante per il Torino e nelle ultime partite la sua assenza forzata a causa del Covid si è fatta sentire.



Nel caso in cui Singo non dovesse farcela a recuperare per il derby, sono due le soluzioni che Nicola ha per poterlo sostituire: la prima è schierare Mergim Vojvoda, l'alternativa naturale all'ivoriano, la seconda è quella di dirottare a destra Cristian Ansaldi schierando a sinistra Nicola Murru.