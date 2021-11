Per la partita di domenica contro la Roma il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha in programma alcuni cambi rispetto alla formazione iniziale schierato nel match vinto per 2-1 contro l'Udinese. Uno di questi riguarda le fasce: Wilfried Singo tornerà titolare.



Con Singo sulla fascia destra, a sinistra dovrebbe agire Ola Aina ma il condizionale è d'obbligo: nell'ultima partita Mergim Vojvoda ha infatti convinto sulla corsia mancina e potrebbe essere quindi confermato da Juric.