L'ottima stagione di Alessandro Buongiorno non è passata inosservata neanche agli occhi dei club inglesi: non è un caso che, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Brentford, Nottingham Forest e Bournemouth abbiamo posato i propri occhi su di lui.



Il Torino non ha però intenzione di cedere Buongiorno. Anzi, il presidente Urbano Cairo e il direttore tecnico Davide Vagnati stanno lavorando al rinnovo del contratto.