Sul mercato del Torino c'è da registrare un certo interesse intorno a Karlo Butic, centravanti classe '98, gioiello della Primavera: sondaggi da tanti club di Serie B e in fila c'è anche il Getafe. In società al momento non è arrivata nessuna proposta: Butic non sarà a Bormio, andrà via per un anno in prestito per giocare.



In uscita, sempre più vicina l'intesa con la Spal per Valdifiori. Ai saluti Ajeti dopo il prestito al Crotone: c'è l'ipotesi Nimes neo promosso in Ligue 1. Tornano le voci Nizza-Niang, alimentate dal suo buon rendimento al Mondiale con il Senegal.