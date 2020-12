Non è certo un mistero che la storia tra il Torino e Salvatore Sirigu stia per concludersi. Il portiere già la scorsa estate aveva espresso la volontà di lasciare la società granata ma alla fine era stato convinto a rimanere. Se non a gennaio, la prossima estate la sua cessione diverrà realtà.



Tra le possibili destinazioni di Sirigu c'è la Roma, club che aveva già svolto qualche sondaggio con il portiere: l'eventuale arrivo del portiere sardo dipenderà però dalla partenza di Pau Lopez. Per questo motivo il portiere del Torino sta ora attendendo novità sul fronte uscite dalla Roma.