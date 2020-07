In casa Torino tiene banco il caso Sirigu. Al termine dell'ultima partita vinta contro il Genoa, il portiere ha avuto un diverbio con De Silvestri, che ha cercato di portarlo in mezzo al campo per festeggiare la vittoria con i compagni di squadra. Subito dopo ha risposto presente alla cena della squadra, seduto al fianco del presidente Cairo. Come si legge su Tuttosport, l’impressione è che qualcosa si sia rotto con i granata: la sintonia tra dirigenza e spogliatoio si sarebbe incrinata molto presto a causa di una serie di promesse non mantenute e di casi mal gestiti. Se Sirigu a fine stagione chiederà di andare via nonostante il contratto lo leghi ancora al club sino al 2022, significherà che tutte le voci e le interpretazioni di quest’ultimo periodo corrispondono alla verità. Intanto mancano le sue dichiarazioni sul futuro. Sirigu ha tanti estimatori: sia in Italia sia all’estero. De Laurentiis stravede per lui e lo vorrebbe portare a Napoli con l’assenso di Gattuso. E all’estero Ancelotti, che lo aveva corteggiato ai tempi del Napoli, lo ha chiesto per l’Everton. Più altri due club di Premier League.