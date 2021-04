Ottime notizie per il Torino: Salvatore Sirigu è tornato negativo al Covid. Il portiere era uno dei tanti calciatori della Nazionali contagiati in occasione delle ultime partite giocate per le qualificazioni ai Mondiali.



Davide Nicola ha dovuto fare a mano del suo portiere titolare nelle gare contro Udinese, Roma e Bologna (tra i pali ha giocato al suo posto Vanja Milinkovic-Savic), ora potrà tornare a contare sull'estremo difensore sardo. Domani Sirigu è atteso al Filadelfia per tornare ad allenarsi con i propri compagni di squadra.