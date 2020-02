Nei prossimi mesi, fino al termine della stagione, verrà deciso il futuro di molti giocatori del Torino: in tanti, dopo questa stagione al di sotto delle aspettative, potrebbero fare le valigie e accasarsi in altre squadre. Per quanto riguarda la difesa, c'è solo un centrale che è sicuro di restare: Lyanco.



Gli altri quattro difensori centrali in rosa, Nicolas Nkoulou, Armando Izzo, Gleison Bremer e Koffi Djidji, potrebbero tutti essere ceduti nel caso arrivassero sulla scrivania di Urbano Cairo le offerte giuste.