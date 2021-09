Buone notizie per Andrea Belotti. Il Gallo, che ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale italiana a Coverciano a causa di un infortunio al perone rimediato contro la Fiorentina, non dovrà essere operato. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni, la sua valutazione sarà monitorata giorno per giorno: "​Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Andrea Belotti - rientrato ieri dal ritiro della Nazionale - hanno confermato gli esiti del forte trauma contusivo occorso durante la partita contro la Fiorentina. Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica". Dopo la pausa il Torino ospiterà la Salernitana.