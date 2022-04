Torino-Spezia (sabato alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 34esima e quintultima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Pellegri. All. Juric



SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi. All. Motta