Continuano i contatti tra il Torino e lo Spezia per la cessione di Karol Linetty al club ligure. Il centrocampista polacco è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con la maglia granata e potrebbe essere ceduto.



La trattativa è in corso ma sta procedendo al rilento per le alte richieste economiche del club granata che, dalla cessione del centrocampista, vorrebbe recuperare i 7,5 milioni di euro spesi un anno fa per acquistarlo dalla Sampdoria.