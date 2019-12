Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore interesse per rinforzare il centrocampo della squadra di Walter Mazzarri c'è anche Alfred Duncan. Non è la prima volta, questa, che la società granata viene accostata al mediano del Sassuolo: la trattative per il calciatore neroverdi è infatti iniziata già negli scorsi mesi.



Duncan è un vecchio obiettivo del Torino, già lo scorso anno si erano registrati alcuni sondaggi con il Sassuolo per il giocatore ma la trattativa non è mai decollata: ora il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava cercheranno di avviarla e concluderla.