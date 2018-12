Roberto Soriano e il Torino sono sempre più distanti: dopo lo strappo tra il centrocampisti e i tifosi granata, avvenuto in seguito ai like ai post su Instagram di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo (in cui i due attaccanti della Juventus festeggiavano per la vittoria nel derby), le possibilità che il giocatore possa rimanere in granata fino al termine della stagione sono drasticamente calate.



Soriano è nel merino del Cagliari, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Castro, ma nelle ultime ore per il numero 6 del Torino (di proprietà però del Villarreal) si è fatto avanti anche il Bologna.