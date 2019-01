Il Paris Saint-Germain ha offerto l'attaccante spagnolo Jesè (ex Real Madrid) in prestito al Torino, che ha detto no. Almeno per ora. Perché, sempre secondo La Stampa, la situazione potrebbe cambiare se dovesse andare via subito Zaza, la vera incognita del mercato granata ora accostato al Sassuolo per il dopo Boateng. Sullo sfondo resta sempre l'ipotesi dell'argentino Perotti (Roma), in prospettiva futura occhi sul giovanissimo centrocampista francese del Bordeaux, Tchoumeni (classe 2000).