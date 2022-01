Simone Verdi è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato: il trequartista non rientra nei piani di Ivan Juric e la società granata vuole risparmiare sul suo alto ingaggio.



Riguardo alla possibile cessione di Verdi, nelle ultime ore c'è da registrare un interessamento sempre più concreto da parte della Salernitana. Il Torino è pronto a valutare qualunque offerta per il suo numero 24.