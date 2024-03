Torino, Tameze è recuperato. E può essere subito titolare

La pausa del campionato per gli impegni delle varie nazionali ha permesso adi recuperareIl numero 61 è stato costretto a saltare le ultime quattro partite del Torino a causa di un infortunio muscolare, un problema al bicipite femorale: ora è tornato in gruppo e punta immediatamente a una maglia da titolare contro il Monza.Tameze non giocherà a centrocampo, dove dovrebbe essere confermato la coppia formata da(conche insidia proprio il lituano per una maglia da titolare) ma ancora una volta potrebbe scendere in campo nella linea a tre di difesa.

è alle prese con un infortunio e non sarà a disposizione, motivo per cui nella retroguardia si è liberato un posto sul centrodestra. Per quel ruolo sono due i candidati a giocare dal primo minuto: uno è appunto Tameze, che diverse volte in stagione ha sostituito il compagno francese, l'altro è Mergi Voivoda, che ha ben figurato in quella posizione nell'ultimo turno di campionato, contro l'Udinese. Ivan Juric ha ancora qualche giorno di tempo per sciogliere il dubbio di formazione.