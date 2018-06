Da diverse settimane il Torino sta portando avanti una trattativa con il Santos per cercare di acquistare il difensore Lucas Verissimo ma, nonostante la società granata abbia già trovato l'accordo con il giocatore, non è ancora riuscita a trovare l'intesa con il club brasiliano, per questo motivo il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno valutando anche della alterative.



Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tra i giocatori che il Torino sta seguendo come alternativa a Verissimo c'è anche Samir dell'Udinese: per il brasiliano la società friulana chiede 12 milioni di euro.