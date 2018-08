Daniele Baselli è un giocatore che da diverso tempo è nel mirino del Milan: prima ancora che il centrocampista arrivasse al Torino, quando giocava ancora all'Atalanta, era già stato seguito con attenzione dalla società rossonera. In casa Milan, Baselli continua piacere ancora e nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, e i dirigenti rossoneri.



La società lombarda sta provando a capire se ci sono degli spiragli per provare il colpo last minute e acquistare il giocatore in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato, il Torino non vuole però cedere il giocatore a meno di offerte clamorose: per Baselli servono 25 milioni di euro.