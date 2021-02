"Se giocheremo martedì? Ci sono gli organi competenti per decidere. Noi lo speriamo perché vogliamo lasciarci alle spalle queste due sconfitte pur sapendo che il Torino sarà più riposato di noi, ma vogliamo tornare alla vittoria”. Parole queste pronunciate da Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky, al termine di Bologna-Lazio. Parole che hanno fatto infuriare i tifosi del Torino.



Sui social i sostenitori granata si sono infatti scagliati contro il tecnico biancoceleste che avrebbe indicato come un vantaggio per il Toro il fatto di non potersi allenare da una settimana a causa del focolaio di Covid scoppiato nello spogliatoio (al momento sono 8 i giocatori risultati positivi).