L'avventura di Vincenzo Millico al Frosinone sembra giunta ai titoli di coda. Arrivato in prestito dal Torino, l'attaccante classe 2000 non è riuscito a imporsi nel club ciociaro, anche a causa di diversi infortuni, collezionando appena quattro presenze. Secondo quanto riferito da TuttoFrosinone.com, è molto difficile che i laziali possano chiedere il rinnovo del prestito del giocatore per un altro anno.