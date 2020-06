Il prestito di Vanja Milinkovic-Savic allo Standard Liegi sta per terminare: in Belgio il campionato è stato definitivamente fermato a causa del Coronavirus, il prestito del portiere non è quindi stato prolungato fino al 31 agosto ma terminerà il 30 giugno.



La società belga aveva la possibilità di riscattare il cartellino dell'estremo difensore versando nelle casse granata 3,5 milioni di euro, ma Milinkovic-Savic non è riuscito a imporsi diventando ben presto il terzo portiere della squadra: motivo per cui lo Standard Liegi non eserciterà la clausola del riscatto e il portiere tornerà, almeno per il momento, al Torino.