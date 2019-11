Poteva avere conseguenze molto più serie di quante non ne abbia già avute la decisione del Torino di garantire anche a gruppi di ultras dell'Inter la vendita dei tagliandi per assistere alla partita di sabato scorso nella Curva Primavera dell'Olimpico Grande Torino. In un settore da sempre occupato da ultras della formazione granata ma anche da normalissime famiglie, che si sono trovate loro malgrado al centro degli scontri verificatosi prima del match, con diversi facinorosi in possesso di bastoni e, secondo i testimoni oculari, anche di coltelli.



E LA QUESTURA? - Una denuncia molto grave quella fatta dal quotidiano Tuttosport, che evidenzia la mancanza di misure di sicurezza adeguate anche da parte della Questura cittadina, che soltanto il 19 novembre scorso, a una settimana dall'inizio della vendita libera dei biglietti, aveva stoppato tutto, consentendo l'acquisto solamente ai possessori della fidelity card del Torino. Un provvedimento tardivo, che non ha impedito a una parte della tifoseria ospite di fede nerazzurra di accedere a una zona dello stadio senza che un cordone di sicurezza impedisse che le anime più calde dei rispettivi supporters entrassero in contatto. Quello che puntualmente è accaduto e che ha messo a serio repentaglio l'incolumità di chi si era recato in Curva Primavera soltanto per vedere la partita.



SOLO PER I SOLDI - E nel mirino finisce così il comportamento della società di Urbano Cairo, che pur di riempire lo stadio non si sarebbe minimamente preoccupata di prestare maggiore attenzione ai compratori dei biglietti, ma anche quello delle forze dell'ordine, che per esempio nel settore Distinti avevano approntato un piano adeguato per impedire possibili scaramucce. E che in questa circostanza, invece, si sono fatti cogliere impreparati.