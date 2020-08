Matias Vecino non arriverà al Torino: il sogno dei dirigenti granata di riuscire ad arrivare al centrocampista uruguaiano è definitivamente tramontato. Nel caso in cui dovesse lasciare l'Inter (cosa tutt'altro che scontata) il giocatore si trasferirà in una società protagonista nelle coppe europee.



Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, virerà ora su altri obiettivi: Vecino non vestirà la maglia del Torino.