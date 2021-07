Junior Messias è uno dei principali obiettivi del Torino in questa sessione di mercato. Da diverse settimane ormai è stata avviata una trattativa tra la società granata e il Crotone ma l'accordo tra i due club non è ancora stato trovato e difficilmente la fumata bianca arriverà in tempi brevi.



Il Crotone prende tempo nella speranza di poter far partire una vera e propria asta per il giocatore, il Torino non vorrebbe spendere più di 7/8 milioni per il giocatore: le parti sono ancora distanti.