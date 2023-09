Tra i vari calciatori del Torino il cui contratto terminerà al termine di questa stagione c'è anche il capitano Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero è al momento impegnato con la propria nazionale mentre il dt granata, Davide Vagnati, si trova ora in vacanza in Spagna, dopo la lunga sessione di mercato: prima di partire, però, il dirigente ha avviato la trattativa per il rinnovo del contratto.



Trattativa che proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di arrivare al più presto a un accordo per il prolungamento. C'è ottimismo per la fumata bianca.