Il futuro di Simone Edera appare sempre più lontano da Torino.



Il 25enne attaccante piemontese, cresciuto nel vivaio dei granata, in estate ha fatto rientro alla casa madre dopo il positivo semestre trascorso in prestito alla Reggina. Ma alla corte di Ivan Juric lo spazio per lui è stato fin qui nullo, come dimostrano gli zero minuti accumulati nei primi due mesi di stagione.



Probabile, per dire scontato, dunque che a gennaio Edera possa cambiare aria, magari accasandosi in quella Serie B che continua a nutrire molto interesse nei suoi confronti. In particolare sarebbero almeno due i club attenti alla posizione del ragazzo: Brescia e Como. Ma attenzione anche ad un possibile ritorno di fiamma da parte della Reggina, dove Pippo Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte.