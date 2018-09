Quest'oggi il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia, dopo che Walter Mazzarri aveva concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori in seguito alla vittoria per 1-0 sulla Spal di domenica scorsa.



Doppia sessione di allenamento per Emiliano Moretti e compagni a cui non hanno partecipato, ovviamente, i sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Sirigu, Belotti, Zaza, Parigini, Lukic, Rincon e Damascan). Hanno invece lavorato a parte Lyanco, Ansaldi e il terzino Aina, ancora in forte dubbio per la partita contro l'Udinese alla ripresa del campionato.