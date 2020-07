Sono tre i calciatori del Torino in scadenza di contratto a fine stagione: il portiere Samir Ujkani, i terzini Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri. Per tutti e tre i discorsi riguardanti i rinnovi sono stati al momento bloccati: come anche il dt Davide Vagnati ha spiegato, si parlerà degli eventuali prolungamenti solamente a campionato concluso.



Il rinnovo più probabile è quello di Cristian Ansaldi, giocatori che nonostante alcuni problemi fisici, ha sempre offerto un rendimento più che sufficiente. Più difficile invece la permanenza degli altri due calciatori.