Il 30 giugno del 2020 è ancora molto lontano ma il Torino da alcuni giorni ha già intavolato alcuni discorsi con l'entourage di Iago Falque per il rinnovo del contratto con lo spagnolo. Il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi dovranno però anche decidere se prolungare o no i contratti dei tre giocatori in scadenza nel 2019: Salvador Ichazo, Antonio Rosati e Emiliano Moretti.



Per quanto riguarda il difensore molto dipenderà dalla volontà dello stesso Moretti: se deciderà di continuare a giocare a calcio il suo contratto verrà prolungato. Diverso il discorso che riguarda i due portieri che verranno valutati durante l'anno.