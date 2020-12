Vincenzo Millico è uno dei giocatori che sembra destinato a lasciare il Torino a gennaio: l'attaccante classe 2000 sarà infatti ceduto in prestito in modo da poter giocare con maggiore frequenza.



Sulle tracce di Millico ci sono al momento tre squadre di serie B: l'Ascoli, il Cosenza e il Chievo Verona. La società veneta era stata a un passo dall'acquisto dell'attaccante in prestito nell'estate del 2019, la trattativa era poi saltata per questioni di tempo nell'ultimo giorno della sessione di calciomercato.