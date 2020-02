Con il ritorno di Diego Laxalt al Milan, avvenuto nelle ultime della sessione invernale di calciomercato, al Torino sono rimasti in rosa solamente tre terzini: Cristian Ansaldi, Lorenzo De Silvestri e Ola Aina. Di questi, solamente il primo è certo di rimanere in granata anche nella prossima stagione.



De Silvestri è in scadenza di contratto è al momento la trattativa per il rinnovo è ferma (e difficilmente si sbloccherà), Aina è stato autore fino a questo momento di una stagione con tanti alti e bassi in cui non convinto del tutto: per questo potrebbe essere ceduto la prossima estate.