Simone Verdi sta per diventare un giocatore del Verona. Il Torino ha accettato l'offerta arrivata dal club veneto per un prestito con diritto di riscatto per il cartellino del trequartista che, al verificarsi di determinate condizioni prestabilite, può diventare un obbligo di riscatto.



Nella giornata di domani arriveranno le firme sul contratto. Verdi da tempo è ai margini della formazione granata e non è mai stato neppure convocato per le varie partite ufficiali giocate dal Torino in questa stagione.